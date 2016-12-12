Совбез ООН по инициативе Украины осудил теракты в Стамбуле

Об этом говорится в Twitter украинской миссии в ООН.

"Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили мерзкие и трусливые террористические нападения в городе Стамбул (Турция) 10 декабря, во время которых по меньшей мере 39 человек были убиты и 155 получили ранения", - говорится в документе.

Члены Совета Безопасности выразили соболезнования семьям жертв и отметили, что "терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности".

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В заявлении также подчеркивается необходимость привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации, выполнению, финансированию и обеспечению террористических нападений. В этой связи СБ ООН призвал все государства активно сотрудничать с правительством Турции и другими соответствующими органами.

Как сообщал УНИАН, в результате двух взрывов в Стамбуле 10 декабря погибло 39 человек, 166 человек получили ранения.

В центре Стамбула произошел взрыв недалеко от стадиона футбольного клуба Бешикташ Vodafone Arena. Второй взрыв прогремел в парке неподалеку от стадиона. Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с официальным заявлением после терактов в Стамбуле, заявив, что целью террористов было максимальное число жертв.

Позже стало известно, что в Турции объявлен однодневный национальный траур.