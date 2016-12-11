Количество жертв теракта в Стамбуле возросло до 38 человек, сообщает Новое время со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.

Как отмечается, среди погибших в результате теракта в Стамбуле - 30 полицейских и 7 гражданских лиц, еще одно тело пока опознать не удалось.

Кроме того, Сойлу сообщил о задержании 13 человек по подозрению в причастности к теракту.

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Как сообщал УНИАН, в результате двух взрывов в Стамбуле 10 декабря погибло 29 человек, 166 человек получили ранения.

Ранее в центре Стамбула произошел взрыв недалеко от стадиона футбольного клуба Бешикташ Vodafone Arena. Второй взрыв прогремел в парке неподалеку от стадиона.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с официальным заявлением после терактов в Стамбуле, заявив, что целью террористов было максимальное число жертв.

Позже стало известно, что в Турции объявлен однодневный национальный траур.