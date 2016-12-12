Премьер Израиля рассказал о договоренностях с Путиным по Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что согласовал с президентом России Владимиром Путиным ряд мер, чтобы избежать столкновения в Сирии между двумя странами.
Об этом он рассказал в интервью CBS, пишет republic.ru.
«Наши военные скоординировали между собой свои действия, поскольку никто не хочет непредвиденного столкновения Израиля с Россией», – пояснил премьер-министр.
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Нетаньяху добавил, что встретился с российским лидером после того, как Москва объявила о начале операции в Алеппо. Премьер-министр заверил Путина, что страна не будет вмешиваться в сирийский конфликт при том условии. если Иран не воспользуется территориями Сирии, чтобы атаковать Израиль.
Премьер-министр также назвал «дружескими» отношения между двумя странами, но при этом подчеркнул, что «незаменимым» союзником для Израиля являются США.