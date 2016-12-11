Глава МИД Италии стал премьер-министром

Представитель президента Серджио Маттареллы сообщил, что президент поручил ему формирование нового правительства после ухода в отставку Маттео Ренци, передает Русская служба Би-би-си.

Паоло Джентилоне, которому 62 года, заявил, что сознает необходимость срочного формирования нового кабинета министров с целью стабилизации экономического положения в стране и укрепления репутации Италии в глазах ее союзников.

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В краткой речи после назначения Джентилоне заявил, что намерен работать в рамках предыдущей администрации, намекнув, что он утвердит в составе будущего кабинета несколько министров, назначенных Маттео Ренци.

Ожидается, что уже в среду на предстоящей неделе вопрос о вотуме доверия новому правительству будет обсуждаться в парламенте.

Оппозиционные партии отвергают возможность участия в правительстве национального единства.

На референдуме неделю назад большинство избирателей отвергли программу конституционных реформ, которую предлагал Маттео Ренци, что привело к его отставке.

Две оппозиционные партии, которые выступали против реформ - "Северная лига", высказывающаяся за выход из ЕС, и популистское движение "Пять звезд" - требуют проведения досрочных всеобщих выборов.

Однако другие оппозиционные партии не разделяют этой позиции.

Паоло Джентилоне происходит из аристократической семьи и имеет титул графа.