Премьер-министр Италии Маттео Ренци ушел в отставку

Об этом сообщает Reuters.

Президент Италии Серджо Маттарелла попросил Ренци остаться исполняющим обязанности премьера, пока не завершатся переговоры с политическими партиями, на которых должны определить следующие шаги.

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«Бюджет утвержден. Спасибо всем, и да здравствует Италия», – написал Ренци 7 декабря на своей странице в Twitter.

Legge di bilancio approvata. Alle 19 le dimissioni formali. Grazie a tutti e viva l'Italiahttps://t.co/PLsLxcrPGS — Matteo Renzi (@matteorenzi) December 7, 2016

Как пишет итальянское агентство Aska News, глава государства начнет консультации со спикерами Палаты депутатов и Сената национального парламента Италии в четверг в 18.00 по местному времени.

Как ожидается, консультации завершатся в субботу вечером.

Как сообщал УНИАН, Маттео Ренци заявил о намерении сложить свои полномочия после референдума, на котором большинство итальянцев высказались против предложенной премьер-министром конституционной реформы.

В ходе встречи с президентом страны Серджо Маттареллой 5 декабря Ренци подтвердил, что уйдет в оставку. При этом, Маттарелло попросил премьер-министра отложить свое решение, пока парламент не примет бюджет государства на 2017 год.