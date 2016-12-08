Forbes разоблачает фальшивые новости российского информагентства

Об этом пишет Кеннет Рапоза в статье "Фальшивые новости в России: "Обама угрожает санкциями из-за роли России в Сирии", опубликованной на сайте издания Forbes.

В среду РИА Новости сообщили, что официальный представитель Белого дома Джош Эрнест говорил о возможности введения новых санкций против России из-за ситуации в Сирии. "Необходимо рассмотреть целый ряд вопросов, в том числе некоторые из финансовых санкций, которые Соединенные Штаты могут ввести совместно с нашими союзниками. Я бы определенно этого не исключал". Это не первый раз, когда РИА Новости, сейчас известные как Sputnik International, публикуют сообщения о том, что Эрнест предупреждает о введении санкций. Такая публикация появлялась также 6 октября.

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Но в понедельник во время пресс-конференции Эрнеста, слово "санкции" в разговоре о России не появлялось. Россия была упомянута в общей сложности 8 раз, все – в отношении ее воздушных налетов в Алеппо на силы, выступающие против Асада.

Вот его цитаты о России.

Относительно того, что будет с силами, выступающими протии Асада, если они не покинут Алеппо.

"Все, я могу сказать об этом, мы знаем, что это была стратегия сирийского правительства, поддерживаемого русскими и иранцами, он были намерены бомбить мирных граждан, пока те не подчинятся. И главной целью большей части этой кампании бомбардировок был восток Алеппо. Это кровавая тактика. Позорная ... Но ни сирийская, ни российская, ни иранская сторона не выразили готовности участвовать в этом процессе, хотя это могло бы привести к определенному результату. Надеюсь, это изменится. Надеюсь, мы можем добиться большего прогресса. И, надеюсь, россияне покажут свою заинтересованность в этом. И мы бы приветствовали это изменение. Но потеряно слишком много жизней, и, да, это правда, еще большее количество людей подвержены риску из-за позорной тактики, которую регулярно применяют сирийцы при поддержке русских и иранцев".

Относительно обеспокоенности Вашингтона из-за захвата Алеппо такими террористическими группами, как Фронт ан-Нусра.

" ... Это отражение готовности российского правительства и иранцев пойти на риск и усугубить участие в трясине, все ради того, чтобы достичь цели и укрепить свое влияние в регионе. И это поднимает глубокие нравственные проблемы. И также способствует изоляции Сирии, России и Ирана практически от всего мира, который глубоко обеспокоен продолжением насилия в этой разрушенной войной стране".

О том, что касается действий Вашингтона в отношении России из-за Сирии.

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"Усилия США сейчас носят дипломатический характер. И мы уже говорили, с самого начала этого конфликта, что военного решения нет. Единственно возможное решение – дипломатическое. И какое-то время, Соединенные Штаты, с помощью исторических и упорных усилий госсекретаря Джона Керри, были сосредоточены на том, чтобы достичь двустороннего соглашения путем переговоров с россиянами. Но опять-таки, несмотря на его упорные усилия, такого рода решения мы не нашли. Но госсекретарь Керри непреклонен и продолжает продвигать многостороннее соглашение, чтобы попытаться положить конец насилию, или, по крайней мере, уменьшить его, и не позволить огромному количеству невинных сирийцев оказаться в опасности кровавой кампании бомбардировок".

Во вторник официальный представитель госдепартамента Марк Тонер заявил, что Россия и США ведут переговоры по Сирии, но не упоминал санкции. Тем не менее, министр иностранных дел России Сергей Лавров снова выразил сомнения в местной прессе относительно успеха переговоров, поскольку Соединенные Штаты продолжают поддерживать силы, выступающие против Асада, и связанные с джихадистами в таких разрушенных войной городах, как Алеппо.

Власти Германии, Франции, Италии, Канады и Великобритании также заявили о своей готовности ввести санкции против союзников президента Сирии Башара аль-Асада. Другими словами: против России и Ирана.

Избранный президент Дональд Трамп пообещал сделать то, что Обама обещал в свой первый год в офисе, - восстановить отношения с Москвой. Отношения США с Россией охладели примерно в 2013 году, когда такие убежденные антироссийские республиканцы, как Джон Маккейн, помогли провести так называемый закон Магнитского. Принятие закона повлекло за собой введение санкций в отношении десятков отдельных россиян, в том числе избранных чиновников, они получили запрет на въезд в США и на хранение активов в американских банках. Закон был назван в честь российского адвоката Сергея Магнитского, погибшего в российской тюрьме. Он был аудитором в американском хедж-фонде Hermitage Capital, принадлежавшем инвестору Биллу Браудеру, который в настоящее время проживает в Лондоне. Закон Магнитского привел к ответным санкциям, Россия запретила въезд американским политикам, которых считала "военными преступниками" из-за политики в войне в Ираке, которая основывалась на сомнительных заявлениях о наличии у Саддама Хусейна оружия массового уничтожения.

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Отношения России и США охладели еще больше, после того, как Москва аннексировала Крым, ранее автономную область в Украине, расположенную на берегу Черного моря, которая была единственным тепловодным морским портом России. Вашингтон ввел санкции в отношении российских финансовых и энергетических компаний летом 2014 года. С тех пор санкции остаются в силе.