Еврокомиссия: Украина входит в пятерку поставщиков нелегалов

Европейская комиссия считает, что Украина входит в пятерку основных “поставщиков” нелегалов в ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам заместитель министра внутренних дел Украины Василий МАРМАЗОВ после завершения заседания Совместного комитета по выполнению соглашения между Украиной и ЕС о реадмиссии.

“По оценкам европейских коллег, Украина в пятерке “лидеров” по “снабжению” нелегальных мигрантов”, - сказал он.

“Мы поинтересовались, откуда такая информация, они пообещали предоставить”, - добавил заместитель министра внутренних дел.

Он отметил, что Украина считает, что европейские эксперты завышают ее роль в “снабжении” нелегалов.

В.МАРМАЗОВ выразил надежду, что информация о методике оценивания будет передана украинской стороне еще до конца этого года. В то же время он отметил, что эта информация будет иметь конфиденциальный характер.

Как сообщал УНИАН, 18 июня 2007 года Украина и ЕС подписали соглашение о реадмиссии, в соответствии с которым взяли на себя обязательство возвращать домой нелегальных мигрантов.

Ранее Госпогранслужба уже заявляла о том, что считает завышенными оценки европейцев относительно роли Украины в “снабжении” нелегальных мигрантов.