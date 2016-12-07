Президентом Швейцарии на 2017 год избрана Дорис Лойтхард

Об этом сообщает Swissinfo.ch.

В Берне на совместном заседании двух палат Федерального собрания (парламента) за Лойтхард было отдано 188 голосов из 207 депутатов парламента.

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Лойтхард заняла эту должность повторно, она уже была президентомШвейцарии в 2010 году.

Справка. Президент Швейцарии не является главой государства, поскольку функции главы государства выполняют коллективно все 7 членов Федерального совета. Однако его голос является решающим при обсуждении текущих дел на Федеральном совете. Как первый среди равных, президент не имеет полномочий руководить другими членами Совета и продолжает возглавлять свой департамент. Избирается на один год парламентом из числа членов Федерального совета, высшего органа исполнительной власти, и имеет главным образом представительские функции.