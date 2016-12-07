Оппозиционер о повторении украинского сценария в Беларуси: она и так под оккупацией РФ уже много лет

Об этом в интервью Лиге рассказал экс-глава Республики Беларусь и один из авторов Беловежского соглашения, нынешний оппозиционер Станислав Шушкевич.

"Исключено (повторение украинского сценария - Ред.), потому что у России нет необходимости. Украинский народ не допустил ползучей оккупации своей страны и вышел на Майдан, потому Россия пошла на военный конфликт. А беларусы и так под российской оккупацией вот уже много лет. В Беларуси нет выборов вообще с 1996 года", - заявил он.

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Шушкевич рассказал, что силовики держат население в страхе, абсолютно все должности - назначаемые, общество никак не участвует в управлении страной.

"Лукашенко больше не называют последним диктатором Европы, потому что таковым проявил себя и Путин. Но это не значит, что Лукашенко таким быть перестал. Просто они оба - негодяи", - считает экс-лидер Беларуси.

Ранее Шушкевич заявил, что невоенное разрешение конфликта на Донбассе зависит от Российской Федерации.