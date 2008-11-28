Инцидент в Грузии не был покушением на Качиньского - ABW
Отметили недостатки в организации визита
|Лех Качиньский
«Инцидент не был покушением против президентов или против одного из них», - отмечено в документе.
Авторы рапорта отметили недостатки в организации визита, которые негативно повлияли на гарантирование безопасности польского Президента.
В частности, лишь за 3 дня до поездки в Грузию было принято решение о визите; программа визита изменялась в ходе визита; неожиданно президенты решили поехать в район Ахалгори, дорога к которому не была обеспечена, что подвергло опасности Л.КАЧИНЬСКОГО и членов польской делегации.
«В результате этого решения (о посещении блокпоста в Ахалгори) президенты оказались вечером в районе повышенного риска, где в последнее время доходило до вооруженных конфликтов. К этому не были готовы польские охранники и участники делегации», - отмечают в ABW.
По их данным, польские охранники не располагали информацией о посещении Ахалгори.
Более того, согласно рапорту, грузинские спецслужбы преднамеренно поставили автомобиль с польскими охранниками практически в хвост президентского кортежа, что сделало невозможным их визуальный контакт с президентским автомобилем.
ABW указывает на странный факт опережения журналистским автобусом президентского кортежа, выхода президентов из автомобилей, не дожидаясь польских охранников, которые должны были, по процедуре, быть рядом с Л.КАЧИНЬСКИМ, и неприменения грузинскими охранниками стандартного правила охраны VIP в случае обстрела.
«Охраняемую персону (в таких случаях) кладут на землю», - отмечено в рапорте.
Рапорт подготовлен на основе документов участников делегации, посольства Польши в Грузии, польского Министерства иностранных дел и Бюро охраны правительства (BOR).
Как сообщал УНИАН, 26 ноября польский Dziennik опубликовал статью, в которой утверждалось со ссылкой на рапорт ABW, что инцидент в Ахалгори организовали «вероятнее всего, грузинские спецслужбы».
Южная Осетия подтвердила, что ее военные выстрелами в воздух пытались остановить кортеж, который хотел проехать через блокпост.