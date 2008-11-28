Инцидент в Грузии не был покушением на Качиньского - ABW

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) считает, что инцидент в Ахалгори (Грузия) не был покушением на польского Президента Леха КАЧИНЬСКОГО. Об этом свидетельствует рапорт ABW от 26 ноября, текстом которого располагает УНИАН.

«Инцидент не был покушением против президентов или против одного из них», - отмечено в документе.

Авторы рапорта отметили недостатки в организации визита, которые негативно повлияли на гарантирование безопасности польского Президента.

В частности, лишь за 3 дня до поездки в Грузию было принято решение о визите; программа визита изменялась в ходе визита; неожиданно президенты решили поехать в район Ахалгори, дорога к которому не была обеспечена, что подвергло опасности Л.КАЧИНЬСКОГО и членов польской делегации.

«В результате этого решения (о посещении блокпоста в Ахалгори) президенты оказались вечером в районе повышенного риска, где в последнее время доходило до вооруженных конфликтов. К этому не были готовы польские охранники и участники делегации», - отмечают в ABW.

По их данным, польские охранники не располагали информацией о посещении Ахалгори.

Более того, согласно рапорту, грузинские спецслужбы преднамеренно поставили автомобиль с польскими охранниками практически в хвост президентского кортежа, что сделало невозможным их визуальный контакт с президентским автомобилем.

ABW указывает на странный факт опережения журналистским автобусом президентского кортежа, выхода президентов из автомобилей, не дожидаясь польских охранников, которые должны были, по процедуре, быть рядом с Л.КАЧИНЬСКИМ, и неприменения грузинскими охранниками стандартного правила охраны VIP в случае обстрела.

«Охраняемую персону (в таких случаях) кладут на землю», - отмечено в рапорте.

Рапорт подготовлен на основе документов участников делегации, посольства Польши в Грузии, польского Министерства иностранных дел и Бюро охраны правительства (BOR).

Как сообщал УНИАН, 26 ноября польский Dziennik опубликовал статью, в которой утверждалось со ссылкой на рапорт ABW, что инцидент в Ахалгори организовали «вероятнее всего, грузинские спецслужбы».

Южная Осетия подтвердила, что ее военные выстрелами в воздух пытались остановить кортеж, который хотел проехать через блокпост.