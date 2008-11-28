Еврокомиссия требует изменить закон о приватизации Volkswagen

Еврокомиссия вновь призывает Германию изменить закон о приватизации Volkswagen.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, Еврокомиссия решила формально обратиться к правительству Германии с требованием выполнить решение Европейского суда от 23 октября 2007 года, который признал три положения закона не отвечающими законодательству ЕС, и, в частности, статье 56 Соглашения ЕС о свободном движении капиталов.

Еврокомиссия направила Германии письмо мотивированного мнения, что представляет собой второй этап процедуры о нарушении законодательства ЕС.

Европейский суд признал не соответствующими законодательству ЕС положение в законе 1960 года об обязательном присутствии государства в наблюдательном совете, 20%-й блокирующий пакет и положение о том, что независимо от количества акций акционер может голосовать лишь 20 процентами.

Если на протяжении двух месяцев Еврокомиссия не получает удовлетворительного ответа на письмо мотивированного мнения, она может передать дело в Европейский суд.