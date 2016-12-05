Bloomberg: что ждет Италию после отставки Ренци?

Что ожидает Италию, после того, как рынки отреагируют на результат?

Об этом пишут Джон Фолейн, Кьяра Албанезе и Эдвард Робинсон в статье "Что ждет Италию после отставки Ренци?", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

1. Что произойдет в понедельник?

В понедельник днем Ренци передаст отставку президенту Серджо Маттарелле. Маттарелле придется установить, возможно ли создать новое коалиционное правительство, или необходимо провести досрочные выборы. Он может попросить Ренци отложить свой уход, чтобы иметь возможность провести переговоры со спикерами обеих палат парламента, а также с лидерами партий.

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Разница на голосовании была настолько велика, что Ренци также могут сместить с поста лидера Демократической партии (ДП). В понедельник в администрации Ренци отказались комментировать сообщение в газете Corriere della Sera о том, что он может уйти с поста лидера партии. Любой сценарий значительно осложнит и задержит попытки сформировать новое правительство, поскольку ДП является самой большой партией в парламенте.

2. Кто может стать преемником Ренци?

Среди возможных преемников – старшие союзники Ренци, такие как министр финансов Пьер Карло Падоан, спикер Сената Пьетро Грассо и министр культуры Дарио Франческини. Номинально Ренци останется у власти, пока не примет присягу новый премьер.

3. Чего хочет президент Маттарелла?

Стабильности. Маттарелла никогда не считал, что Ренци должен связывать референдум с отставкой, поскольку голосование (по крайней мере, на бумаге) касалось реформы, а не работы правительства. Президент предпочел бы, чтобы новое правительство оставалось до начала 2018 года, когда запланированы следующие выборы – но как долго сможет продержаться временная администрация, будет зависеть от лидеров партии.

4. Чего хотят противники Ренци?

"Движение пяти звезд", выступающее против истеблишмента, хотело отставки Ренци, а теперь они требуют немедленных выборов.

"Пять звезд" и Демократическая партия Ренци идут почти вровень в опросах общественного мнения в первом туре всеобщих выборов, и могли бы победить во втором туре с результатом 53% к 47%, показывает опрос EMG, опубликованный в воскресенье. Если "Движение пяти звезд" попадет в правительство, партия планирует еще один референдум по вопросу о том, следует ли Италии оставаться в зоне евро.

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Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, лидер правоцентристской партии "Forza Italia", рассматривает возможность возвращения, потенциально в рамках новой правящей коалиции.

5. Что станет следующим приоритетом Италии?

Помимо формирования нового правительства, приоритетом для основных политических партий является реформа избирательного законодательства. Они стремятся изменить систему выборов в нижнюю палату, потому что текущая система автоматически предоставит большинство мест ведущей партии – которая может оказаться "Движением пяти звезд".

6. Как реагируют рынки?

Евро упал до самого низкого уровня с марта 2015 года, когда Ренци объявил о своей отставке, хотя отыграл позиции к концу речи премьера. Евро был на 0,5 процента ниже, на уровне $ 1,0616 по состоянию на 9:15 ночи по местному времени.

Стоимость облигаций Италии также снизилась на фоне опасений из-за того, что голосование против конституционной реформы укрепит националистические движения. Но после объявления результата ставка доходности итальянских облигаций со сроком погашения через десять лет резко выросла до уровня выше 2 процентов.

7. Что это значит для банков Италии?

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Политическая неопределенность после референдума может еще больше осложнить усилия по увеличению капитала Monte dei Paschi di Siena. Третий по величине банк Италии планирует начать продажи акций на этой неделе, чтобы получить 5 миллиардов евро, он также собирается устранить проблемную задолженность на сумму 27,7 млрд евро.

"Многие инвесторы сейчас задаются вопросом: Как Monte Paschi покроет увеличение капитала?", говорит Винченцо Лонго, аналитик IG Markets в Милане. Инвесторы могут передумать принимать участие в предложении, которое может спровоцировать вмешательство государства либо заставить банк отложить очистку. Этот сценарий может иметь эффект домино для других кредиторов, таких как Banca Carige, кредитора из Генуи, от которого Европейский центральный банк требует укрепления своего баланса.

Сандро Гоци, заместитель министра Италии по делам Европы, сказал французскому радио "Europe1", что "нет" на голосовании – это возвращение к "политическому прошлому", но такой исход не представляет риска для итальянских банков или членства в зоне евро.