Британское правительство готовит тайный план "серого" Brexit - СМИ

Он должен помочь Соединенному Королевству избежать радикального сценария выхода из Европейского Союза, сообщили изданию The Sunday Times источники в британском правительстве, передает РБК-Украина.

Предполагается, что этот план должен удовлетворить требования и сторонников выхода из Евросоюза, и его противников.

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По словам собеседников газеты, британский секретарь по выходу из ЕС Дэвид Дэвис, а также канцлер казначейсва Филип Хаммонд сформировали "небольшую группу", призванную сделать так, чтобы "тяжелого выхода" Великобритании из Евросоюза можно было избежать.

Сейчас речь идет о том, чтобы ввести выплаты в ЕС за "определенные блага", которые может предоставить Брюссель, вместо того, чтобы делать "выплаты на общих основаниях", отметили собеседники издания.

Ранее УНИАН сообщал, что на историческом референдуме в Великобритании относительно членства страны в ЕС 23 июня за выход Британии из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, тогда как за то, чтобы остаться в составе ЕС, проголосовали 48,1%.