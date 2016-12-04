Британское правительство готовит тайный план "серого" Brexit - СМИ
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила составление тайного плана для так называемого "серого" Brexit.
Он должен помочь Соединенному Королевству избежать радикального сценария выхода из Европейского Союза, сообщили изданию The Sunday Times источники в британском правительстве, передает РБК-Украина.
Предполагается, что этот план должен удовлетворить требования и сторонников выхода из Евросоюза, и его противников.
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По словам собеседников газеты, британский секретарь по выходу из ЕС Дэвид Дэвис, а также канцлер казначейсва Филип Хаммонд сформировали "небольшую группу", призванную сделать так, чтобы "тяжелого выхода" Великобритании из Евросоюза можно было избежать.
Сейчас речь идет о том, чтобы ввести выплаты в ЕС за "определенные блага", которые может предоставить Брюссель, вместо того, чтобы делать "выплаты на общих основаниях", отметили собеседники издания.
Ранее УНИАН сообщал, что на историческом референдуме в Великобритании относительно членства страны в ЕС 23 июня за выход Британии из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, тогда как за то, чтобы остаться в составе ЕС, проголосовали 48,1%.