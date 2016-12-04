Власти Рима запретили "гладиаторов" из-за пропажи кошельков у туристов

В последнее время приезжие в Рим стали жаловаться на пропажи кошельков и ручной клади. Аниматоры приглашают «сфотографироваться с гладиаторами» (хотя, кстати говоря, одеты в костюмы центурионов) и во время фотосессии «обчищают» ничего не подозревающих туристов.

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Власти издали указ о запрете подобной деятельности. В документе сказано, что запрет введен в целях «охраны общественного порядка» и «сохранения культурного, художественного и монументального наследия» города. Нарушители буду караться штрафом в 400 евро.

Также власти итальянской столицы запретили работу рикш - поскольку, в центре города запрещено движение любых транспортных средств, включая те, которые приводятся в движение с помощью педалей или электродвигателей.

Ранее сообщалось о том, что в столице Италии после реставрации открылась знаменитая достопримечательность XVIII века - Испанская лестница.