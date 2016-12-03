В Индонезии взорвался и упал в воду полицейский самолет, погибли 12 человек
В Индонезии в результате крушения полицейского самолета погибли 12 человек.
Каксообщает издание Jakarta Post, самолет взорвался и упал в воду.
"Был слышен взрыв перед падением самолета. Части сидений и тел были найдены местными жителями",- цитирует издание представителя военно-морского флота.
Самолет следовал с острова Банка в город на островах Риау. Для спасения пассажиров ВМФ использовал три военных корабля и три патрульных суда.
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В свою очередь Reuters сообщает, что на борту находились 15 пассажиров и пока еще рано утверждать, что все пассажиры на борту погибли. В то же время в агентстве подчеркнули, что пока нет никаких подтверждений того, что кто-то выжил.