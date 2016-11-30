Злоключения француза в России: обвинивший Киркорова в плагиате композитор провел ночь за решеткой

Об этом рассказала адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы Трунова, сообщает ТАСС.

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Как известно, Трунов и Маруани были задержаны накануне вечером в отделении Сбербанка на улице Покровка в Москве, где они должны были встретиться с Киркоровым для подписания мирового соглашения. Конфликт музыкантов связан с нарушением авторских прав.

Маруани обвинил Киркорова в плагиате в песне "Жестокая любовь". Ссылаясь на заключение экспертов, Маруани утверждал, что эта композиция - переработанная версия песни Symphonic Space Dream.

28 ноября Трунов заявил, что сторонам удалось договориться в досудебном порядке. По его словам, Киркоров признал претензии Маруани и группы Space и даже согласился выплатить компенсацию. Однако адвокат российского певца Александр Добровинский это опроверг, заявив, что никаких договоренностей не было, с Маруани от имени Киркорова разговаривали пранкеры.