Евровидение-2016: Лазарев поздравил Джамалу с победой, Киркоров жалуется на изменение правил

Участник песенного конкурса Евровидение от России Сергей Лазарев и автор его песни Филипп Киркоров поздравили Джамалу с победой и остались довольны своим выступлением. Об этом пишет "Газета.ру".

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По словам Филиппа Киркорова, он доволен тем, как певец выступил и гордится таким результатом: "Вся Европа проголосовала за Сергея".

При этом Киркоров заявил, что "суммирование баллов — придумка организаторов". По его словам, в 2008 году певец Дима Билан победил и тогда было только телеголосование. Если бы не изменение правил, если бы они были, как в 2008 году, то Лазарев бы победил".

Когда Киркорова и Лазарева спросили о выступлении украинской певицы Джамалы, которая получила первое место в финале конкурса, Лазарев похвалил ее номер и песню, передает "ТАСС".

"Она — победитель", — сказал Киркоров.

"Для меня это большая победа. У меня взрывался мозг, я такого в жизни никогда не испытывал. Я сделал максимум. Я увожу с собой бронзу. Мы поздравляем Украину", - добавил Лазарев, комментируя собственный номер.

Сегодня ночью на Евровидении победила Джамала. Также в пятерку лидеров вошли представители Австралии, России, Болгарии и Швеции.

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В этом году, согласно новым правилам Евровидения, мы не узнали, сколько украинские и российские телезрители отдали представителям оппонента в ходе смс-голосования.

В целом по результатам зрительского голосования больше всего голосов набрал российский исполнитель Сергей Лазарев - 361. Джамале зрители отдали 323 голоса. Однако в общей сумме по результатам двух этапов голосования украинской певице удалось опередить и австралийку, и россиянина. Набрав в общей сумме 534 балла, Джамала выиграла Евровидение-2016.