Падение Алеппо не означает конец борьбы против Асада – оппозиция

Борьба против действующего президента Сирии Башара Асада не закончится с падением восточного Алеппо. Об этом заявил член "Высокого переговорного комитета" сирийской оппозиции Джордж Сабра, передает ВВС Россия.

"Алеппо - важное место для революции, однако это не последнее место. Сейчас у нас есть еще так много мест под контролем "Свободной сирийской армии", - сказал он.

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Однако в текущей ситуации сложно надеяться на мирное соглашение, добавил он: "Никто не может думать о мирных решениях в таких обстоятельствах".

Как известно, "Свободная сирийская армия" - объединение групп повстанцев некоторые из них получают военную помощь Запада и других стран, выступающих против сирийского президента Башара Асада. Центрального командования у объединения нет.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска уже отбили у повстанцев более трети территории восточной части Алеппо. Повстанцы сообщили, что отступили на более пригодную для обороны линию фронта.

Наблюдатели в Сирии называют эти территориальные потери "самым большим поражением" повстанцев, начиная с 2012 года.

Асад наступает при поддержке финансируемых Ираном шиитских подразделений и под прикрытием российской авиации.

За минувшие выходные из жилых кварталов Алеппо бежали около 10 тысяч гражданских лиц. Около шести тысяч гражданских лиц сбежали вглубь территории восточного Алеппо, находящегося под контролем повстанцев. Остальные - в контролируемые правительственными войсками районы города.

Напомним, войска Башара Асада около двух недель назад начали крупномасштабное наступление на восточную часть Алеппо, чтобы взять город под полный контроль.

Председатель волонтерской организации "Белые каски" сообщил, что в восточной части сирийского города Алеппо может начаться массовый голод через 10 дней. Это произойдет в случае, если в район не будет доставлено продовольствие. Последний раз помощь поступала туда 13 ноября, а на новые поставки ООН не получила разрешения от России и правительства Сирии.