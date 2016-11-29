В штате Мичиган официально утвердили победу Трампа

Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на Politico.

Избирательная комиссия Мичигана подтвердила результаты президентских выборов в штате.

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Трамп получил 47,6 %, или 2,3 миллиона голосов, что на 10,7 тысяч голосов больше, чем у кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Таким образом, Трамп стал первым кандидатом от республиканцев, который выиграл в штате Мичиган, со времен выборов 1988 года, когда американским президентом был избран республиканец Джордж Буш-старший.

Как сообщал УНИАН, выборы президента США состоялись 8 ноября. Днем 9 ноября были озвучены результаты, согласно которым за Трампа отдали 289 голосов выборщиков при необходимых 270. Его соперница Хиллари Клинтон получила 218 голосов.