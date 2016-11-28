Керри "яростно" ведет переговоры с Россией о Сирии, чтобы успеть до инаугурации Трампа

Как передает РБК, США хочет отделить оппозицию от боевиков «Джебхат ан-Нусры», которые должны покинуть город, в обмен на прекращение осады и возможность доставки гуманитарной помощи, пишет The Washington Post.

Государственный секретарь США Джон Керри прилагает «яростные и невероятные усилия» в переговорах с Россией об окончании осады сирийского Алеппо.

Читайте такжеВ Сенате США хотят направить политику Трампа на противостояние с Россией (видео)

Администрация Барака Обамы стремится прийти к единому решению с Москвой до инаугурации избранного президентом США Дональда Трампа.

Источники The Washington Post охарактеризовали усилия Керри как "в лучшем случае, рискованное предприятие, но так же - как единственную возможность убедить российские и сирийские власти прекратить осаду Алеппо".

США намерены сузить переговоры по Сирии только ситуацией в Алеппо, а также расширить их формат, подключив к дискуссии представителей Саудовской Аравии, Катара, Турции и Ирана.

"Никогда между госсекретарем и министром иностранных дел России не было столько телефонных контактов, в ходе которых прежде всего обсуждалась одна тема - Сирия", - заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РБК.

Как сообщал УНИАН, сирийская армия в воскресенье, 27 ноября, заявила о переходе района Джабал Бадро в сирийском городе Алеппо под свой полный контроль, таким образом, заняв второй район за два дня.