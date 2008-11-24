Премьер Таиланда не хочет в отставку - оппозиция штурмует парламент

Несколько сот сторонников оппозиции собрались сегодня у здания полиции столицы Таиланда, пытаясь прорваться на его территорию. По поступающим данным, полицейским, охранявшим здание, пришлось скрыться на его территории из-за превосходства демонстрантов по численности. В настоящий момент демонстранты разбирают баррикады, защищающие главные ворота.

Несколько тысяч человек блокировали здание парламента Таиланда, отключив в нем электричество. Сообщается, что внутри находится ряд депутатов и министров. Здание парламента окружено полицией и военными.

В настоящий момент на улицах Бангкока находятся порядка 100 тыс демонстрантов для продолжения антиправительственной акции, которая началась в воскресенье. По словам лидеров оппозиционного Народного альянса за демократию, «манифестанты намерены идти до конца и не отступать, пока премьер не распустит правительство и не покинет пост». Демонстранты разделились на многочисленные группы, некоторые из них следуют к зданиям различных министерств.

Сегодня к протестующим намерены присоединиться не менее 200 тыс работников государственных компаний из всех регионов страны.

Премьер-министр Таиланда Сомчай Вонгсават не собирается уходить в отставку. Об этом он заявил в интервью журналистам на саммите АТЭС в Перу.

«Я демократически избранный премьер, поэтому я вообще не думаю о самой возможности отставки», - подчеркнул он.

«Мы должны вести переговоры с оппозицией и попытаться достичь примирения», - указало он, добавив, что военные надежно держат ситуацию в руках, раскрыв недавний заговор.

По материалам Газеты.ру