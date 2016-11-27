Трамп считает, что кубинцы будут жить свободно после смерти Кастро

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что после смерти Фиделя Кастро кубинское общество будет более свободным, пишет ТАСС со ссылкой на заявление избранного президента США.

Издание отмечает, что Трамп назвал Кастро "жестоким диктатором, который подвергал репрессиям собственный народ в течение почти шести десятков лет".

"Хотя Куба остается тоталитарным островным государством, я надеюсь, что сегодняшний день знаменует отход от длились слишком долго ужасов в направлении будущего, в котором замечательный кубинский народ наконец будет жить свободно, как он того вполне заслуживает", - считает Трамп.

Читайте такжеСмерть Кастро: Обама пообещал кубинцам "руку дружбы" США

Республиканец заверил, что его администрация "будет делать все, что сможет, чтобы гарантировать, что кубинский народ наконец получит возможность начать путь к процветанию и свободе".

Во время предвыборной кампании Трамп жестко критиковал руководство Кубы и заявлял, что готов вернуть назад начатый Бараком Обамой процесс нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной.

Напомним, на 91-м году жизни умер бывший глава Кубы Фидель Кастро.

"О смерти кубинского лидера объявили в ночь на 26 ноября по государственному телевидению. Кастро умер в 7 часов вечера (2 ночи по Киеву). Тело кубинского лидера будет кремировано согласно его последней воле. О дате похорон Рауль Кастро обещал объявить отдельно", - говорится в сообщении.