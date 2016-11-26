Кубинская диаспора в Майами устроила празднование в связи со смертью Кастро

Кубинская диаспора в штате Флорида ликованием встретила новость о смерти Фиделя Кастро. Люди вышли на улицы Майами, назвав случившееся шансом для изменения ситуации на Кубе.

"Жители кубинских кварталов в Майами и других городах Флориды вышли на улицы, чтобы отпраздновать смерть Фиделя Кастро. По словам очевидцев, некоторые эмигранты запускали фейерверки и размахивали кубинскими флагами, а водители клаксонами приветствовали новости из Гаваны", - говорится в сообщении.

"Фидель - тиран", - скандировала толпа, собравшаяся возле ресторана "Версаль" в центре крупнейшего города Флориды.

Полиция усилила наблюдение в кварталах, где живет диаспора, однако не вмешивается в происходящее. В частности, стражи правопорядка не помешали мигрантам, которые перекрыли одну из улиц и стали скандировать "Свобода".

Как сообщал УНИАН, на 91-м году жизни умер лидер кубинской революции и бывший глава Кубы Фидель Кастро.