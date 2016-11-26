Умер Фидель Кастро

На 91-м году жизни умер бывший глава Кубы Фидель Кастро, сообщает Медуза со ссылкой на заявление его брата, председателя совета министров страны Рауля Кастро.

"О смерти кубинского лидера объявили в ночь на 26 ноября по государственному телевидению. Кастро скончался в 7 часов вечера (2 ночи по Киеву). Тело кубинского лидера будет кремировано в соответствии с его последней волей. О дате похорон Рауль Кастро обещал объявить отдельно", - говорится в сообщении.

Фидель Кастро родился на Кубе 13 августа 1926 года. Он получил юридическое образование в Гаванском университете.

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Когда в 1952 году власть в стране в результате военного переворота захватил Фульхенсио Батиста, Кастро с группой единомышленников начали подготовку вооруженного сопротивления. За это он два года провел в тюрьме.

После освобождения Кастро продолжил подготовку революции в Мексике. В 1959 году Повстанческая армия взяла Гавану. С этого момента и до 2008 года Кастро руководил Кубой, занимая различные государственные посты.

Кастро передал руководство Кубой своему брату в 2008 году по состоянию здоровья. В 2011 году Фидель Кастро покинул пост первого секретаря ЦК Компартии.