В итальянской школе обвалился потолок - погиб ребенок

В одном из лицеев городка Риволи, недалеко от Турина, в субботу произошло обрушение потолка, повлекшее за собой смерть 18-летнего школьника, пострадали еще 20 человек. Трое из потерпевших получили серьезные ранения, сообщает итальянское агентство АНСА.

В ходе дня специалисты пожарной службы, работающие на месте происшествия, пришли к выводу, что причинами обрушения стали строительные несовершенства и возможное разрушение структуры здания, а не шквальный ветер, как предполагалось ранее. Однако специалистам еще предстоит провести детальный анализ.

По данным организации Кодаконос, которые приводит АНСА, 75% итальянских школ находятся в плачевном состоянии.