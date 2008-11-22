В итальянской школе обвалился потолок - погиб ребенок
18:02, 22 ноября 2008Мир
1277 0
Еще 20 школьников - ранены
В одном из лицеев городка Риволи, недалеко от Турина, в субботу произошло обрушение потолка, повлекшее за собой смерть 18-летнего школьника, пострадали еще 20 человек. Трое из потерпевших получили серьезные ранения, сообщает итальянское агентство АНСА.
В ходе дня специалисты пожарной службы, работающие на месте происшествия, пришли к выводу, что причинами обрушения стали строительные несовершенства и возможное разрушение структуры здания, а не шквальный ветер, как предполагалось ранее. Однако специалистам еще предстоит провести детальный анализ.
По данным организации Кодаконос, которые приводит АНСА, 75% итальянских школ находятся в плачевном состоянии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter