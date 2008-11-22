General Motors рассматривает возможность банкротства

Совет директоров компании General Motors рассматривает "все варианты действий" в условиях экономического кризиса, включая банкротство, пишет в субботу американский журнал Wall Street Journal.

Не все члены совета директоров согласны с генеральным директором Риком Вагонером по дальнейшей позиции компании, сообщил источник издания. На этой неделе во время выступления в Конгрессе Вагонер, пытаясь заручится финансовой поддержкой государства, сказал, что менеджмент GM считает, что защита по закону о банкротстве не является целесообразным вариантом для компании, напоминает РИА новости.

Вместо этого GM намерена убедить законодателей выделить финансовую помощь. По итогам третьего квартала GM сократил мировые продажи на 11,4%, при этом продажи в США упали на 45%. За январь-сентябрь 2008 года компания потеряла 21 миллиард долларов, при этом в ноябре ее акции упали на 23% - до минимального уровня более чем за 60 лет. Финансовые трудности вынудили GM отказаться от покупки третьего по величине автоконцерна США - Chrysler и обратиться совместно с Ford и Chrysler к правительству США за финансовой помощью. Opel в связи с экономическим кризисом и снижением на 25% продаж в Европе в октябре уже обратился к правительству Германии за предоставлением гарантий по кредитам в размере 500 миллионов евро.