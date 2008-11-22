На севере Канады сотни китов оказались в ледовом плену

Около 200 китов оказались в ледовом плену на Канадском Арктическом архипелаге.

Как сообщает "Страна.ру", из-за быстрого движения ледовых полей крупным млекопитающим становится все труднее найти участок открытой воды, чтобы, выныривая, набрать воздух.

Местные охотники не исключают, что животные будут гибнуть по мере того, как лед вокруг них будет становиться все толще. Сейчас в районе острова Байлот осталось всего около десятка полыней, где киты могут дышать.