По словам исполнительного директора заявочного комитета "Лос-Анджелес - 2024" Джина Сайкса, поддержка Трампа в вопросе проведения Олимпийских игр в Калифорнии "приветствуется и будет неоценимой".

Об этом сообщает Insidethegames.

"Он может добавить нам преимуществ в определении будущего хозяина Олимпийских игр, показав, что лидер страны полностью поддерживает Лос-Анджелес-2024", - сказал Сайкс.

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"Трамп может стать знаменосцем Олимпийского движения в США, он может засвидетельствовать заинтересованность нашего общества в проведении соревнований именно в нашей стране", - добавил исполнительный директор.

Страна-хозяин Олимпийских игр 2024 года будет объявлена 13 сентября следующего года в Лиме. На право проведения претендуют Лос-Анджелес, Париж и Будапешт.

Последний раз Олимпийские игры на территории США проходили в Атланте в 1996 году.