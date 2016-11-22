В США в ДТП попал школьный автобус, есть погибшие (фото)
В результате аварии школьного автобуса в американском штате Теннесси пострадали 23 детей, есть погибшие.
Об этом сообщает местная полиция на странице в Twitter.
В частности, известно, что 23 ребенка доставили в больницу с различными травмами.
В полиции также подтвердили, что в результате ДТП есть "несколько смертей", однако точное количество пока не называют.
По данным прокурора округа Гамильтон Нила Пинкстона, в аварии погибли 6 детей. Пять из них - на месте ДТП, еще один ребенок умер в больнице, передает Times Free Press.
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Инцидент произошел в городе Чаттануга, что в американском штате Теннесси.
В полиции отметили, что водитель автобуса был допрошен, он сотрудничает со следствием.
Ранее УНИАН сообщал, что в штате Алабама (США) из-за взрыва на газопроводе Colonial Pipeline объявлено чрезвычайное положение. В результате взрыва на газопроводе Colonial Pipeline погиб один человек, еще пятеро ранены.