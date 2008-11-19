Вице-президента США обвиняют в преступной деятельности

Против вице-президента США Дика ЧЕЙНИ и бывшего генерального прокурора Альберто ГОНСАЛЕСА выдвинуты обвинения в "организованной преступной деятельности", передает Reuters.

Обвинения выдвинуты федеральным большим жюри на юге Техаса, в округе Уилласи. Речь идет о нарушениях прав человека в частных тюрьмах, в частности, о смерти заключенного в одной из тюрем Уилласи в 2001 году. Над обвинением работал окружной прокурор Хуан ГЕРРА (Juan Guerra).

По данным обвинения, Д.ЧЕЙНИ "спекулировал на ограничении свободы людей": у вице-президента имелись коммерческие связи с тюремным бизнесом, в частности через инвестиционную компанию Vanguard Group. Что касается А.ГОНСАЛЕСА, то он якобы использовал свой пост, чтобы "остановить расследования злоупотреблений" в тюрьмах.

Большое жюри - это орган, принимающий решение о целесообразности обвинений, однако суд может их отклонить, сообщает Лента.ру. Обвинения против Д.ЧЕЙНИ и А.ГОНСАЛЕСА судом пока еще не рассмотрены. В офисе вице-президента комментировать ситуацию отказались и заявили, что официальных сообщений о выдвинутом обвинении не получали.

Республиканец Д.ЧЕЙНИ занимает вице-президентский пост с 2001 года, а в январе уступит его демократу Джо БАЙДЕНУ. Д.ЧЕЙНИ неоднократно упрекали в слишком тесных связях с бизнесом. А.ГОНСАЛЕС руководил министерством юстиции с 2005 по 2007 год и ушел в отставку на фоне обвинений в политизированной кадровой политике.