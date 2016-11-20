Саркози выбывает из президентской гонки во Франции

Об этом сообщает Reuters.

На первичных выборах французских консерваторов Саркози набрал 24,4% голосов, бывшие премьер-министры Франсуа Фийон и Ален Жюппе набрали по 42,8% и 26% соответственно. В настоящий момент подсчитаны голоса в 2912 избирательных участках из 10228.

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Второй тур праймериз должен пройти 27 ноября. Если эти результаты не изменятся, то во втором туре примут участие Фийон и Жюппе.

По предварительной договоренности именно победитель праймериз будет баллотироваться на пост президента Франции в следующем году от консерваторов.

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Как сообщал УНИАН ранее, лидер французских ультраправых, партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен по результатам последних социологических опросов с огромным отрывом опережает ближайшего конкурента в президентских рейтингах.