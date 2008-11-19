Госдума РФ одобрила во втором чтении увеличение срока работы президента

Госдума на заседании в среду одобрила во втором чтении поправки в Конституцию РФ об увеличении сроков полномочий президента с четырех до шести лет, а Госдумы с четырех до пяти лет, сообщает РИА Новости. Поправки в основной закон вступают в силу со дня их официального опубликования после одобрения не менее двух третей региональных парламентов. Новые сроки будут применяться к президенту и Госдуме, которые будут избраны после вступления в силу изменений в Конституцию. Поправки были предложены президентом РФ Дмитрием Медведевым. В Конституции меняются статья 81 и 96, которые соответственно касаются президента и Госдумы.