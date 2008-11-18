Строительный бизнес попробует поладить с государством

Министерство регионального развития и строительства Украины подпишет меморандум со строительными компаниями и производителями строительных материалов 20 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА.

“На четверг мы договорились о подписании меморандума о взаимопонимании между нашим министерством, между предприятиями строительного комплекса, а также предприятиями промышленности стройматериалов”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития и строительства инициирует подписание меморандума о совместных действиях со строительными компаниями и производителями строительных материалов.

Как заявил 14 ноября министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА, министерство завершило формирование меморандума, который на протяжении трех дней будет обсуждаться с представителями предприятий, работающих в сфере производства строительных материалов (которых в Украине более 7 тыс.), и строительных компаний.

В частности, министерство предлагает взять на себя обязательства готовить законопроекты и нормативные акты и вносить их как первоочередные в Кабинет министров и Верховную Раду.

Со своей стороны, производители стройматериалов и строительные организации должны будут взять на себя обязательства на время финансового кризиса не сокращать рабочие места, не поднимать цены на строительные материалы и квадратные метры жилья.