The Guardian: Прощай американский неолиберализм. Наступила новая эра

Об этом пишет Корнел Вест в статье "Прощай американский неолиберализм. Наступила новая эра", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Неолиберальная эра в Соединенных Штатах завершилась неофашистским взрывом. Политический триумф Дональда Трампа разрушил истеблишмент Демократической и Республиканской партий – обе преданы правилу больших денег и правлению показных политиков.

Династии Бушей и Клинтонов были уничтожены медиа-приманкой псевдо-популистского миллиардера, самовлюбленного человека, с уродливыми, фашистскими наклонностями. Монументальное избрание Трампа стало отчаянным и ксенофобским криком человеческих сердец, которые пытаются найти выход из пустоши распадающегося неолиберального порядка - ностальгическое возвращение к воображаемому прошлому величию.

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Белые граждане рабочего и среднего класса – из-за гнева и тоски - отвергли экономическое пренебрежение неолиберальной политики и самодовольные высокомерие элит. Тем не менее, эти же граждане поддержали кандидата, который, казалось, винит в их социальной нищете меньшинства, и который в процессе отстранил мексиканских иммигрантов, мусульман, чернокожих людей, евреев, геев, женщин и Китай.

Это смертоносное сочетание экономической нестабильности и поисков козла отпущения поставило неолиберализм на колени. Одним словом, пытаясь справиться с ограниченной свободой передвижения и ростом бедности среди рабочих, Демократическая партия потерпела полный провал. Это спровоцировало основанный на ненависти популизм и протекционизм, которые угрожают разрушить хрупкие остатки американской демократии. А поскольку наиболее взрывоопасными линиями раскола в современной Америке остаются, прежде всего, расовая, половая, этническая и религиозная принадлежность, а также гомофобия, нам стоит готовиться к мрачному будущему.

Что необходимо сделать? Во-первых, мы должны стараться говорить правду, и важное условие заключается в том, чтобы позволить говорить страдающим. В течение 40 лет, неолибералы жили в мире отрицания и безразличия к страданиям бедных и трудящихся, они были поглощены зрелищем успеха. Во-вторых, мы должны засвидетельствовать наличие справедливости. Мы должны обосновать правду нашей готовностью страдать и приносить жертвы, когда мы противостоим доминированию. В-третьих, мы должны вспомнить таких отважных людей, как Мартин Лютер Кинг-младший, которые обеспечат моральное и духовное вдохновение, пока мы будем строить многорасовые союзы для борьбы с бедностью и ксенофобией, преступлениями на Уолл-стрит и военными преступлениями, глобальным потеплением и злоупотреблениями полиции. Мы должны защищать столь важные права и свободы.

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Эра Обамы была последним вздохом неолиберализма. Несмотря на некоторые прогрессивные слова и символичные жесты, Обама предпочел проигнорировать преступления на Уолл-стрит, отказаться от помощи домовладельцам, наблюдать за растущим неравенством и способствовать военным преступлениям (например, убийства американскими дронами мирного гражданского населения за рубежом).

Из-за нападок правого крыла на Обаму – и расистской ненависти к нему, вызванной Трампом – теперь практически невозможно услышать прогрессивную критику в его адрес. Президент неохотно занимался проблемой страданий темнокожего населения – будь то в переполненных тюрьмах, ветхих школах или на непригодных рабочих местах. Но, несмотря на это, мы празднуем торжество неолиберального статуса-кво, который нашел свое выражение в расовой символике и личном наследии. В то же время, бедные граждане и рабочий класс всех национальностей продолжают страдать в относительной тишине.

В этом смысле, избрание Трампа стало возможным благодаря неолиберальной политике Клинтонов и Обамы, которая игнорирует трудное положение наших самых уязвимых граждан. Прогрессивный популизм Берни Сандерса практически сверг истеблишмент Демократической партии, но Клинтон и Обама пришли на помощь, чтобы сохранить статус-кво. И я верю, что Сандерс побил бы Трампа, чтобы предотвратить этот неофашистский исход!

В этот мрачной момент, мы должны вдохновлять друг друга, руководствуясь демократическим духом единства, мужества, эмпатии и зрелого понимания истории – даже, когда кажется, что наша демократия ускользает.

Мы не должны отворачиваться от людей, забытых американской внешней политикой – таких, как палестинцы в условиях израильской оккупации, гражданское население Йемена, которое убивали саудовские войска, получавшие помощь от США, или об африканцах, которых касается наращивание военного присутствия США.

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Мы те, чья большая семья и народ выжили и прошли через рабство, Джима Кроу и линчевание, поэтому неофашистская риторика Трампа и предсказуемое авторитарное правление – еще один неприятный момент, который пробуждает в нас лучшее и заставляет стремиться к большему.

Для нас в эти времена, даже надежда слишком абстрактна, слишком обособленна, слишком ориентирована на зрителей. Вместо этого, мы должны сами стать этой надеждой, участниками и силой добра, когда столкнемся с этой катастрофой.