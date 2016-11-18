FT допускает длительный период неопределенности в РФ после ареста главы Минэкономики, окружение Путина нервничает

"Идут разговоры о подозрениях против еще восьми чиновников", - цитирует Financial Times неназванного бывшего чиновника ФСБ, который проинформирован о деле против Улюкаева, передает ZN.UA.

Тем временем российские СМИ сообщают о том, что следователи ведут дела против других чиновников, в то время, как суд посадил министра экономики на два месяца под домашний арест.

Сам Улюкаев отрицает свою вину, но президент Владимир Путин уволил его за "утрату доверия" незадолго до ареста. "Это чрезвычайное событие для правительства и власти в стране в целом", - сказал премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

В частных разговорах чиновники и инвесторы говорят, что дело против Улюкаева может подорвать власть тех во властных кругах, кто помог удержать российскую экономику на плаву после обвала цен на нефть, девальвации рубля и введения западных санкций, которые действуют уже два года.

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Двое неназванных чиновников из министерства экономики РФ и один следователь рассказали изданию, что друг Путина по КГБ и глава "Роснефти" Игорь Сечин причастен к преследованию Улюкаева. Вероятно, он хотел так предупредить других сторонников либеральной экономической политики не становиться ему на пути.

Российские СМИ сообщают, что глава службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов возглавил операцию по задержанию министра экономики. Он начал работать на нефтяную компанию только в сентябре, а до того служил в ФСБ.

"Сечина обидело сильное сопротивление со стороны многих людей против желания "Роснефти" купить "Башнефть". Это точно ослабит экономический блок", - сказал изданию неназванный инвестор.

Бывший министр финансов и советник Путина по экономической политике Алексей Кудрин прокомментировал, что арест Улюкаева вызывает вопросы. Однако инвестиционный климат не пострадает, если расследование против министра будет прозрачным.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Следственный комитет РФ сообщил о задержании за взятку в размере 2 млн долл. министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Уголовное дело в отношении него возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере). «Речь идет о вымогательстве взятки со стороны Улюкаева», - уточнили в Следкоме РФ.