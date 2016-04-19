Министр обороны Польши: Россия планомерно готовится к агрессии против НАТО
Министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что Россия по-прежнему представляет серьезную угрозу НАТО и что Москва планомерно готовится к агрессии против альянса.
Как сообщает Reuters, Польша опасается, что Россия стремится расширить влияние за пределы своих границ после того, как Москва аннексировала полуостров Крым у Украины в 2014 году и продолжает поддерживать вооруженных сепаратистов на Донбассе.
"На данный момент все поведение России свидетельствует о планомерной подготовке к агрессивным действиям", - заявил Мачеревич в интервью Rzeczpospolita, опубликованном во вторник.
"И пора говорить об этом открыто", - добавил глава Минобороны Польши.
Отметим, уже в июле 2016 года в Варшаве состоится саммит глав государств-членов НАТО, где Польша намерена настаивать на увеличении военного присутствия на восточном фланге альянса.
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Как сообщал УНИАН, истребители НАТО дважды за прошедшую неделю поднимались для перехвата российских самолетов. Российские самолеты находились в международной зоне над Балтийским морем и летели с материковой части России в Калининградскую область.
Кроме того, за последние несколько дней российские бомбардировщики Су-24 несколько раз пролетели в опасной близости от американского эсминца USS Donald Cook в Балтийском море. Также сообщается, что над эсминцем пролетел российский вертолет Ка-27, из которого, предположительно, велась фотосъемка корабля.
Отметим также, что 20 апреля запланирован первый почти за два года Совет НАТО-Россия. Стороны не встречались на официальном уровне с июня 2014 года, после того как Россия аннексировала Крым у Украины.
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