Министр обороны Польши: Россия планомерно готовится к агрессии против НАТО

Как сообщает Reuters, Польша опасается, что Россия стремится расширить влияние за пределы своих границ после того, как Москва аннексировала полуостров Крым у Украины в 2014 году и продолжает поддерживать вооруженных сепаратистов на Донбассе.

"На данный момент все поведение России свидетельствует о планомерной подготовке к агрессивным действиям", - заявил Мачеревич в интервью Rzeczpospolita, опубликованном во вторник.

"И пора говорить об этом открыто", - добавил глава Минобороны Польши.

Отметим, уже в июле 2016 года в Варшаве состоится саммит глав государств-членов НАТО, где Польша намерена настаивать на увеличении военного присутствия на восточном фланге альянса.

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Как сообщал УНИАН, истребители НАТО дважды за прошедшую неделю поднимались для перехвата российских самолетов. Российские самолеты находились в международной зоне над Балтийским морем и летели с материковой части России в Калининградскую область.

Кроме того, за последние несколько дней российские бомбардировщики Су-24 несколько раз пролетели в опасной близости от американского эсминца USS Donald Cook в Балтийском море. Также сообщается, что над эсминцем пролетел российский вертолет Ка-27, из которого, предположительно, велась фотосъемка корабля.

Отметим также, что 20 апреля запланирован первый почти за два года Совет НАТО-Россия. Стороны не встречались на официальном уровне с июня 2014 года, после того как Россия аннексировала Крым у Украины.

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