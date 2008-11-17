Медведев объяснил, зачем продлевается срок президентства в России

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, выступая на встрече с членами Совета по международным отношениям (CFR) в Вашингтоне, сослался на опыт США и Франции.

Отвечая на вопрос, почему Вы решили продлить срок полномочий президента России, российский президент сказал:

«Наша Конституция в целом, на мой взгляд, очень удачная. Она современная, она содержит именно тот набор прав и свобод, которые сегодня являются актуальными, современными. Это Конституция президентской республики. А Россия, на мой взгляд, может существовать только как сильная президентская республика. Россия слишком большая, слишком сложная, состоящая из огромного количества субъектов Федерации, многоконфессиональная страна. И ничем другим, кроме как президентской республикой, она, наверное, быть не может. Как, собственно, и Соединённые Штаты Америки могут быть только президентской республикой.

Но это не значит, что наша Конституция идеальна, и смысл этих изменений связан с тем, чтобы создать стабильность на определённый переходный период. Я считаю, что в ближайшие годы – я не знаю, сколько это может быть – 30, 40, 50 лет – России необходима стабильная политическая система, которая включает стабильный, сильный парламент и сильную президентскую власть. При этом желательно, чтобы они были разведены во времени по формированию, поэтому моё предложение – пять лет для Государственной Думы и шесть лет для Президента.

Мир меняется. Достаточно вспомнить Конституцию, которая существовала во Франции во времена де Голля. Там был семилетний президентский срок. И, на мой взгляд, он сыграл хорошую роль для того, чтобы Франция развилась как сильное государство. Но в какой-то момент законодатели посчитали, что этот срок уже не актуален и снизили его на два года. Я не знаю, может быть пройдёт 30-40 лет, и те задачи, которые стоят сегодня перед государством, будут решены. И тогда мы можем вернуться к каким-то другим срокам. Но это уже будет не моя проблема, во всяком случае.

Стенограмма встречи на президентском сайте