«Большая двадцатка» не хочет пускать посторонних в свой клуб

Лидеры G20, собравшиеся в субботу в Вашингтоне для обсуждения мер по преодолению мирового финансового кризиса, пока не пришли к согласию по трансформации "двадцатки", сообщил журналистам помощник президента РФ Аркадий Дворкович.

"Некоторые предлагают реформировать "двадцатку" в более широкий форум, но согласие не достигнуто", - цитируют политика РИА новости. По словам Дворковича, пока "никаких планов трансформации форума министров финансов и глав Центральных банков в постоянно действующий форум лидеров стран "двадцатки" нет". При этом Дворкович отметил, что "двадцатка" должна стать координатором реформирования мировой финансовой архитектуры, а другие форматы, которые есть, прежде всего формат "восьмерки", должны отвечать на вопросы глобальной безопасности.