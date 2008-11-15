В Китае в тоннель метро провалились 10 автомобилей

В китайской провинции Чжэцзян в результате обвала участка дороги в строящийся тоннель метро упали 10 транспортных средств, в том числе автобус и грузовик, передает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Кроме того, на момент обрушения 20-метрового участка дороги внизу находились 20 человек, которые вели строительные работы, судьба большинства из них неизвестна. Сообщается, что четверых рабочих удалось спасти.

Пока спасателям не удалось выяснить, выжили ли пассажиры и водители транспортных средств. По некоторым данным, тоннель находится под угрозой затопления: его может залить водой из протекающей поблизости реки.