Сегодня в США откроется антикризисный саммит

Сегодня в Вашингтоне в здании Национального музея строительства откроется первый антикризисный саммит лидеров 20-ти наиболее экономически развитых государств (G20).

Как сообщает РИА «Новости», саммит откроется утром по вашингтонскому времени (15.00 по киевскому).

В работе саммита примут участие лидеры государств-членов "группы 20", ЕС, ООН, МВФ, Всемирного банка и Форума финансовой стабильности.

Участники саммита обсудят меры по реформированию мировой финансовой системы и выводу мировой экономики из кризиса.

Справка УНИАН. В G20 входят страны «Большой восьмерки» плюс крупнейшие развивающиеся страны: Аргентина, Австралия, Бразилия, КНР, Индия, Индонезия, Мексика, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Турция, а также ЕС как отдельная структура.