Пентагон заказал высокоскоростные суда

Американское отделение австралийской кораблестроительной компании AustalUSA поставит Сухопутным войскам и ВМС США 10 высокоскоростных кораблей, сообщает Defensenews. Контракт, стоимость которого оценивается в 1,6 миллиарда долларов, по неофициальным данным может быть увеличен до 25 единиц.

На получение этого контракта также претендовала австралийская компания Incat в содружестве с американской Bollinger, а также General Dynamics Bath Iron Works совместно с компанией Rolls-Royce. Тем не менее, свой выбор американские военные остановили на AustalUSA.

Дизайн и характеристики новых кораблей будет схожи с судном WestPac Express, которое использует корпус морской пехоты США на одной из своих военных баз в районе Японии. Причем, корабли, которые будут поставлены Сухопутным войскам, будут иметь некоторые отличия от тех, которые производитель будет строить для ВМС. Первый из них, фиксированная стоимость которого составляет около 185 миллионов долларов, будет доставлен заказчику в ноябре 2011 года.

За последние несколько лет Пентагон уже брал в аренду подобные суда у австралийских компаний, занимающихся производством как военных, так и гражданских высокоскоростных кораблей. Их скорость в среднем составляет 35-45 узлов (60-80 километров в час).

Согласно официальной информации американского флота, суда главным образом использовались подразделениями ВМС, Сухопутных войск и корпуса морской пехоты для транспортировки людей, боеприпасов и материальных средств. Они, в частности, были задействованы военными в Ираке, в районе побережья Сомали и в Персидском заливе. Корабли этого типа хорошо проявили себя во время проведения совместных операций с участием подразделений различных родов войск.

Лента.ру