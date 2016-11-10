Экс-кандидат Сандерс не поздравил Трампа: миллиардер воспользовался недовольством среднего класса
11:16, 10 ноября 2016Мир
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Бывший кандидат в президенты США от демократов и сторонник Хиллари Клинтон Берни Сандерс в своем заявлении не стал поздравлять избранного президента США Дональда Трампа с победой на выборах.
Сандерс и Обама / Фотоиллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает NBC News.
«Дональд Трамп воспользовался недовольством уменьшающегося среднего класса, который устал от экономики истеблишмента, политики истеблишмента и СМИ истеблишмента», - отметил он в заявлении.
При этом Сандерс подчеркнул, что есть стороны, где он может найти общее с Трампом, а где - ни в коем случае.
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«В той степени, что Трамп серьезно настроен улучшить жизнь работающих семей в этой стране, я и другие прогрессивисты поддерживаем его», - отметил он.
Сандерс добавил, что он не поддерживает Трампа в том, что миллиардер ведет расистскую, сексистскую политику и выступает против защиты окружающей среды.
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