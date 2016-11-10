"Наше видение было ошибочным": в Белом доме признали провал своих прогнозов по выборам президента
10:51, 10 ноября 2016Мир
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Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест признал, что экзит-поллы администрации Барака Обамы и большинства американских СМИ относительно предпочтений американцев на выборах оказались ошибочными. Об этом он сказал во время брифинга.
Джош Эрнест / REUTERS
Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Он отметил, что ошибочным оказался почти каждый опрос общественного мнения, ровно, как и прогноз Белого дома.
"Наше видение было ошибочным", - отметил Эрнест.
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По его словам, не исключено, что политическим экспертам придется подумать над сменой способов ведения своей социологической деятельности.
Он отметил, что несмотря на то, что получено большее количества голосов избирателей, ключевыми остаются голоса коллегии выборщиков, о чем знали оба кандидата.
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