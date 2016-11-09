Клинтон впервые после поражения на выборах в США выступает перед публикой (событие завершено)
18:24, 09 ноября 2016Мир
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Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон после поражения на выборах решила выступить перед журналистами из отеля в Нью-Йорке.
Она будет говорить лишь 30 минут – до того времени, когда откроется Нью-Йоркская фондовая биржа, где наблюдается обвал после новости о победе Трампа.
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Как сообщал УНИАН, Клинтон решила не выступать в своей штаб-квартире накануне вечером.
Как сообщал УНИАН, победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в штате Висконсин. С учетом его победы в этом штате он набрал более 270 голосов, необходимых для победы.
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