Клинтон впервые после поражения на выборах в США выступает перед публикой (событие завершено)

Она будет говорить лишь 30 минут – до того времени, когда откроется Нью-Йоркская фондовая биржа, где наблюдается обвал после новости о победе Трампа.

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Как сообщал УНИАН, Клинтон решила не выступать в своей штаб-квартире накануне вечером.

Как сообщал УНИАН, победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в штате Висконсин. С учетом его победы в этом штате он набрал более 270 голосов, необходимых для победы.