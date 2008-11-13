Америка все еще рассчитывает на сотрудничество с Россией по ПРО

Соединены Штаты все еще рассчитывают на партнерство с Россией в вопросе относительно противоракетной обороны.

Об этом заявил представитель Пентагона Джефф Морелл после того, как накануне появились сообщения об отказе Москвы от новых американских предложений относительно ПРО. Кремль считает их недостаточными.

Морелл заявил, что проведенное вчера в Иране испытание новой ракеты с дальностью полета до двух тысяч километров демонстрирует реальную угрозу.

Представитель Пентагона отметил, что создание системы противоракетной обороны в интересах не только Соединенных Штатов, но и России.

Радио Свобода