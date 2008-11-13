Посол России при ЕС не видит источников газа для "Набукко"

Посол России при Европейском Союзе Владимир ЧИЖОВ не видит источников газа для газопровода “Набукко”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил на пресс-конференции.

«На сегодняшний день есть разница между “Южным потоком” и “Набукко” в том, что первый обеспечен ресурсами газа, а второй – нет», - сказал он.

В.ЧИЖОВ отметил, что никогда не рассматривал эти два газопровода как конкурирующие.

«Я думаю, что могут быть и эти два газопровода, и даже больше», - сказал он.

«Спрос в ЕС, очевидно, будет расти», - добавил Посол России.

Как сообщал УНИАН, Россия реализует проект газопровода “Южный поток”, который по дну Черного моря должен соединить Россию с ЕС через Болгарию и Сербию.

В то же время Еврокомиссия заявила о поддержке строительства газопровода “Набукко”, который должен соединить страны Центральной Азии с ЕС через Грузию и Турцию.