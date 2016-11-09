Избиратель чужой страны

Последние несколько недель перед днем «Ч» в США, когда американский избиратель должен был определиться, кому из кандидатов в президенты передать ключи от Белого дома и ядерную кнопку, складывалось впечатление, что украинский избиратель больше жил заокеанскими новостями, чем своими собственными.

Нет, конечно, украинцев продолжали волновать тарифы и цены, этого не отнять, миллиарды кэша в е-декларациях собственных чиновников и, традиционно, неприветливая осенняя погода. В то же время, отзывчивый и сопереживательный отечественный электорат ломал копья на лавочках у подъездов, под семейные застолья, в очереди на оплату коммуналки и в соцсетях, искренне отстаивая позиции далеких «республиканцев» или «демократов». До хрипоты обсуждая, какие ценности тех и других наиболее болезненно воспринимаются в Кремле, а какие высказывания стали намеком на поддержку Украины. Иной раз, понося кого-то из кандидатов за неудачное выступление, либо просто снисходительно посмеиваясь в случае, если «соперник» облажался с очередным компроматом.

Все это было бы забавно наблюдать, если бы эти обсуждения, споры и желание поглубже закопаться в подноготную избирательной кампании, в конце концов, изучить суть избирательной системы и даже подробную биографию лидеров гонки были интересом украинского избирателя к украинской избирательной системе, украинским кандидатам, и их обещаниям тому самому избирателю.

Украинскому избирателю не лишним было бы, восхищаясь демократичностью избирательных процедур в США, поинтересоваться у отечественного политикума – когда же и Украина сможет проводить свои выборы, не опасаясь «каруселей», «титушек», наглых вбросов бюллетеней, исчезновения печатей территориальных избирательных комиссий и бесконечной затянутости подсчета голосов Центризбиркомом

Ведь украинский избиратель, к сожалению, практически не следит за судьбой избирательной системы Украины, обновление которой новый, восьмой, созыв парламента обещает уже два года. В коалиционном соглашении-2014 появление Избирательного кодекса страны – четких единых правил и механизмов, которые не менялись бы из года в год – подавалось едва ли не как одна из важных побед Революции Достоинства. Поэтому украинскому избирателю не лишним было бы, восхищаясь демократичностью избирательных процедур в США, поинтересоваться у отечественного политикума – когда же и Украина сможет проводить свои выборы, не опасаясь «каруселей», «титушек», наглых вбросов бюллетеней, исчезновения печатей территориальных избирательных комиссий и бесконечной затянутости подсчета голосов Центризбиркомом.

Не лишним было бы изучать не только биографии отечественных кандидатов на какие бы то ни было должности, а и тщательно конспектировать пункты их предвыборных программ. И, как минимум, по результатам 100 дней работы, а, как максимум, регулярно, не стесняясь, спрашивать – что из обещанного избранный кандидат, по факту, наемный работник украинского избирателя, уже сделал, вступив в должность. Для этого, кстати, неплохо было бы узнать, кто именно избран от того или иного округа. А также убедиться, что приемная депутата на округе – не пустая формальность, а рабочий инструмент взаимодействия с избирателем.

Не лишним было бы, пафосно рассуждая о том, как в Америке все круто организовано на выборах, не то, что у нас, перестать голосовать «за гречку». И, пожалуй, не лишним было бы обращаться в правоохранительные органы, если «гречку» кандидаты продолжают предлагать.

Пока интерес к чужим выборам и чужим кандидатам имеет значительный перевес перед собственным, ожидать, что в Украине вот-вот появятся президенты уровня Вашингтона, Трумэна или Рейгана, не приходится

Не лишним было бы знать структуру ветвей власти в стране и, например, прекратить ругать за загаженный лифт президента (он в этом лифте вряд ли бывал), а также не пытаться переложить ответственность за вороватость главы сельского совета (которого сами же и выбрали, потому что «свой») на мифического многоголового змея – Кабмин. Кабмин, кстати, тоже не берется «ниоткуда», а формируется премьером. Премьер, в свою очередь, проходит утверждение парламентом с подачи президента. А Верховную Раду и главу государства, опять же, выбираем сами.

Безусловно, США – международный гарант безопасности Украины. Знаковый для них выбор представляет немалый интерес для нашей страны. Но пока интерес к чужим выборам и чужим кандидатам имеет значительный перевес перед собственным, ожидать, что в Украине вот-вот появятся президенты уровня Вашингтона, Трумэна или Рейгана, не приходится.

Татьяна Урбанская