Путину нравится идея увеличить срок полномочий президента

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН поддерживает предложения президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА об увеличении срока полномочий президента и парламента до шести и пяти лет соответственно, но считает преждевременным говорить о том, кто будет баллотироваться на следующий президентский срок.

"Я поддерживаю предложения президента МЕДВЕДЕВА. Предложения, связанные с поправками в Конституцию, не имеют личного измерения. Что касается того, кто и когда мог бы баллотироваться на следующий срок, говорить об этом пока преждевременно", - сказал В.ПУТИН, передает РИА Новости.

Он отметил, что сложившаяся в России система управления работает эффективно.

"Как известно, они (предложения МЕДВЕДЕВА) сделаны в рамках пакета по совершенствованию структуры государственного управления. Мы ищем такие инструменты, которые бы позволили гарантировать суверенитет исполнения наших долгосрочных планов и не только не наносили бы ущерба, а, наоборот, способствовали развитию демократических процессов в стране", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Д.МЕДВЕДЕВ в обращении к Федеральному Собранию предложил увеличить полномочия Президента с 4 до 6 лет, а Госдумы с 4 до 5 лет.