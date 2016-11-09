Республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей - СМИ

Республиканская партия сохранит контроль над нижней палатой американского парламента, передает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее экзит-поллы также свидетельствовали, что республиканцы смогут сохранить большинство.

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На данный момент демократам для контроля над Палатой представителей нужно выиграть еще 30 мест, что представляется почти невозможным.

По данным ABC, только 17 мест из 435 на этих выборах были спорными, то есть могли уйти от одной партии к другой.

В нынешнем составе нижней палаты у республиканцев 247 мест. Это максимум для партии с 1928 года. Чтобы получить большинство, необходимо как минимум 218 мест.

8 ноября американские избиратели выбирают 45-го президента, а также новый состав Палаты представителей, в которой 435 мест. Кроме того, избираются 34 представители в Сенат, где заседают 100 сенаторов.