В Иране в результате ДТП с автобусом погибли 18 человек

Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство ISNA.

По информации издания, ДТП произошло на трассе между городами Ясудж и Аглид. Там перевернулся автобус, перевозивший паломников из провинции Йезд. Все они, как отмечает ISNA, направлялись к шиитским святыням в Ирак.

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Информация об инциденте поступила в местные органы полиции в 20:50 по местному времени, замечает издание. На место происшествия из соседней провинции Фарс и города Ясуджа были направлены более десяти машин скорой помощи.

Как пишет ISNA, авария произошла на второстепенной дороге. По данным издания, движение скоростного пассажирского транспорта по ней запрещено из-за множества крутых поворотов.